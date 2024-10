Primeiro personagem LGBTQIA+ com selo da Mauricio de Sousa chega aos palcos

Kátia, primeira personagem LGBTQIA+ com o selo da Mauricio de Sousa Produções, chega aos palcos na peça "Tina - Respeito". A montagem, que estreou na sexta-feira (4), ficará em cartaz até o dia 3 de novembro, no Teatro das Artes, em São Paulo.

Iniciativa foi celebrada por Mauro Sousa, filho do cartunista e diretor-geral da peça, em conversa com Splash. O espetáculo é uma adaptação da graphic novel "Tina - Respeito", escrita pela quadrinista Fefê Torquato, que apresentou a personagem em 2019.