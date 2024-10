Mavie completa um ano e recebe homenagem de Bruna e Neymar: 'Minha vida'

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, completou um ano ao lado dos pais e do irmão Davi Lucca com uma festa na Arábia Saudita.

O que aconteceu

Mavie completou um ano. A filha do jogador Neymar Jr e da influenciadora Bruna Biancardi nasceu na primeira hora do dia 6 de outubro de 2023, em São Paulo. A festa de primeiro ano acontece em um resort de luxo na Arábia Saudita, cidade em que moram. Nos stories, Bruna postou fotos da filha desde o primeiro dia de vida.

Bruna postou retrospectiva no Instagram. "Hoje faz um ano que conheci o amor da minha vida. O ano mais intenso, feliz, abençoado e vivo de todos. Você nasceu e eu renasci! Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você", escreveu.