Luva de Pedreiro e Távila comemoram mesversário de Davi com tema eleições

Davi Cristiano Ronaldo, filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes, completou sete meses com o tema "Eleições" com uma festa de mesversário neste domingo, em João Pessoa.

O que aconteceu

Davi completou sete meses. A influencer Távila Gomes chegou a abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, dando spoilers do tema do mesversário. Depois, postou foto da decoração do evento e marcou os fornecedores. "Vote Davi 07 prefeitinho."

Todo o material segue a estética das eleições. A decoração e os docinhos da festa mostram o pequeno Davi nos adesivos e como candidato na urna. O bolo, com decoração de pasta americana, tem o desenho de um terno e gravata, além de uma faixa verde e amarela.