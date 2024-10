Eleições 2024: famosos votam no 1º turno; veja fotos

Famosos foram às urnas neste domingo (6) para votar no primeiro turno das eleições municipais. O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o apresentador Luciano Huck e a jornalista Sonia Bridi estão entre os que já registraram seus votos pelo Brasil.

Veja quem votou:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

O casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aproveitaram as primeiras horas do dia para votar no Itanhangá Golf Club, na Barra da Tijuca, no Rio.