Ao lado do neto, mãe de Marília Mendonça se emociona após homenagem à filha

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, ficou emocionada com homenagem à filha cantora desde sua morte em novembro de 2021. Ela subiu no palco ao lado do neto Léo, e de Murilo Huff.

O que aconteceu

Dona Ruth fez uma publicação no Instagram um dia após a homenagem. O Spotify organizou o show-tributo "This is Marília Mendonça" no Allianz Parque, em São Paulo, e presença de diversos artistas.

"Esse momento ficará para sempre no meu coração", escreveu Dona Ruth na rede social.