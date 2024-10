Sacha sobre relação com Larissa: 'Nunca fiquei alimentando as coisas'

Na manhã de sábado (5) na sede de A Fazenda 16 (Record), Sacha conversou com Sidney sobre sua relação com Larissa.

O que aconteceu

A relação de Sacha com Larissa se tornou um dos principais assuntos da casa após a ex-peoa colocar no ator uma placa de "manipulador" no Hora do Faro que será exibido no domingo (6).