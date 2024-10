Mumuzinho diz que Regina Casé lhe emprestou R$ 250 mil: 'É uma mãezona'

Mumuzinho, 40, afirmou que Regina Casé, 70, é "uma mãezona" e contou que a apresentadora já lhe emprestou R$ 250 mil.

O que aconteceu

Cantor relatou que Casé o socorreu financeiramente quando comprou seu primeiro apartamento. Durante participação no podcast PodDelas, ele contou que adquiriu o imóvel por pensar que viria decorado, mas se equivocou. Para conseguir mobiliar o apartamento, pediu a ajuda da apresentadora, que prontamente assinou o cheque.