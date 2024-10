Morre cantora Dona Jandira aos 85 anos em Belo Horizonte

Dona Jandira nasceu em Alagoas. No entanto, ficou reconhecida como uma das vozes do samba em Minas Gerais. Seu primeiro álbum de estúdio foi lançado em 2008 e um DVD com participação de Luiz Melodia, Paulinho Pedra Azul, Sergio Moreira e Marco Lobo saiu em 2012.