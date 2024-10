Jovem com câncer revela assunto de conversa com Kate Middleton

A fotógrafa Liz Hatton, 17, que conversou com Kate Middleton e abraçou-a, afirmou que está refletindo sobre o encontro. Hatton tem um câncer agressivo e raro, e foi recebida pela princesa de Gales no Castelo de Windsor nesta semana.

O que aconteceu

Liz não falou com Kate sobre câncer. A jovem disse ao The Times que ela e a princesa conversaram sobre fotografia e tipos de lentes —nada de câncer ou quimioterapia, tratamento ao qual as duas foram submetidas nos últimos meses.

Fotógrafa comeu no Castelo de Windsor. A equipe da cozinha chamou-a antes do encontro para que ela comesse uma de suas comidas favoritas: bolo de limão. Depois, Liz pode fotografar uma cerimônia que aconteceu em Windsor.