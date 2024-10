Exposições sobre a moda japonesa ocupam a Japan House em SP

"Efeito Japão" fica em cartaz até este domingo (6). É possível agendar antecipadamente a visita pelo site da Japan House.O agendamento é opcional.

"Sutorito Fashion: Moda das Ruas", como o próprio nome diz, foca no estilo das ruas do Japão. Uma seleção de fotografias analisa as mudanças da moda de rua no Japão dos anos 1950 aos tempos atuais, abordando tendências internacionais e a contracultura japonesa, que surgiu em resposta às mudanças de cada época.

Essa exposição fica em cartaz até o dia 20 de outubro. Também é possível agendar a visita antecipadamente pelo site da Japan House.

Nos dias 12 e 13 de outubro, a Japan House promoverá uma atividade de moda para as crianças. A dinâmica acontece nessas datas, às 11h e 15h. As vagas são limitadas e as senhas para participar ficam disponíveis para retirada na recepção 30 minutos antes do evento.

Os pequenos se transformarão em estilistas e criarão trajes inspirados no trabalho de estilistas japoneses. Depois, haverá um desfile para que as crianças possam exibir suas peças.

A Japan House conta também com café e restaurante dedicados à culinária japonesa. No café e no restaurante, comandados pelo Aizomê, da chef Telma Shiraishi, é possível provar pratos típicos, além de opções ocidentais reimaginadas através da gastronomia japonesa.