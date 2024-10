'A Franquia' mostra bastidores de filmes de heróis: 'Os fãs que são vilões'

Além de todas as questões burocráticas para fazer um longa como esse, ainda há a necessidade de lidar com as críticas "intensas" dos fãs de quadrinhos. "Acho bem divertido que esses fãs realmente intensos sejam meio que os vilões que estão tentando impedir as pessoas de fazerem seus trabalhos", diz Lolly.

Adam (Billy Magnussen), intérprete de Tecto, é alvo de críticas pesadas dos fãs. "As pessoas estão trabalhando duro e dando o melhor de si, e tem quem só jogue comentários descartáveis sobre o que pensa. Acho que isso mostra que nem sempre é tão útil ter todas essas vozes chegando com opiniões negativas".

"A Franquia" satiriza as grandes produtoras de filmes de super-heróis, como Marvel e DC Imagem: Colin Hutton

Darren Goldstein interpreta Pat, um executivo grosseiro que age como o mandachuva e diz que se divertiu estando "do outro lado". "Poder ocupar tanto espaço como ator é uma sensação inebriante".

Ele ainda ressaltou a dificuldade em manter a compostura em cena. "Quando lia o roteiro no meu apartamento, eu ria tanto, que eu cheguei em um ponto em que eu lia, lia, repassava as falas, repassava, repassava e repassava. Isso para chegar no set e não rir."

Mas as evidentes críticas às produções de heróis não mudam o sentimento dos atores a respeito delas. "Não, eu amo filmes de super-heróis", diz Isaac Powel, que vive Bryson na produção.