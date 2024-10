RBD comemora acordo judicial com ex-empresário: 'Muito satisfeitos'

O trio destacou a importância de os artistas lutarem contra os abusos e as vilezas da indústria do entretenimento. "Sentimos a responsabilidade de enfrentar os desafios que podem surgir na indústria, sendo nossa prioridade a proteção dos direitos dos artistas. Este é um lembrete para que os jovens artistas tenham coragem de se defender e exigir respeito. Nesta indústria, é vital lutar pelos seus direitos. Estamos muito satisfeitos com o resultado de nossa ação e continuaremos defendendo a justiça e o respeito no mundo artístico."

No primeiro semestre deste ano, o RBD declarou que Guillermo Rosas havia desviado dinheiro dos shows da Soy Rebelde Tour. O empresário sempre negou as acusações.