Paulo Betti diz que a esquerda 'por pior que seja' é melhor que a direita

Paulo Betti, 72, afirmou que o espectro político da esquerda, "por pior que seja", será "sempre melhor" para a população pobre do que o espectro da direita.

O que aconteceu

Alinhado à pauta progressista, Betti destacou que as políticas da esquerda são formuladas priorizando os pobres. "[É preciso] fazer o cara que é mais fraco entender que a esquerda por pior que seja, em qualquer momento que ela esteja, ela é melhor para o pobre do que a direita", declarou durante participação no podcast Futeboteco.

Betti usou uma metáfora para explicar sua visão sobre os campos políticos antagônicos. Para o ator, a esquerda tende a ser rejeitada porque "vai contra a natureza humana" ao pregar uma sociedade mais igualitária e justa, quando, na prática, a natureza humana tende a individualidade.