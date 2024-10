Homem é preso após fingir ser João Guilherme para obter cartão de crédito

Jovem foi preso em flagrante. À polícia, ele alegou que iria utilizar o cartão de crédito para conseguir comprar um aparelho de celular novo.

Em nota, o Itaú informou que seus funcionários acionaram a polícia tão logo perceberam se tratar de um golpe. O banco também disse cooperar com as investigações do caso. Splash não conseguiu contato com a assessoria de imprensa de João Guilherme.

O suspeito foi autuado pelo crime de estelionato. Como não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.