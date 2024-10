Brasileiro que teria flertado com Madonna vira cantor: 'Nada é impossível'

Experiência como Mister Brasil e Cowboy é vista como trunfo para ganhar o público nos palcos. "Pretendo levar a experiência que tive de conhecer pessoas, a experiência que tive de ver o sonho das pessoas. Creio que quando ela vai para um show, ela está buscando se suprir. Como mister, sempre busquei levar seriedade e um exemplo bom às pessoas, de que independente da sua origem, você pode sonhar. Nada é impossível."

"Me deixou instigado a conhecê-la"

Estevan viralizou em 2022 após uma troca de mensagens com a cantora Madonna se tornar pública. A fama de "affair" da diva do pop causou surpresa no artista, em sua família e em sua cidade natal: São Lourenço da Serra, cidade do interior de São Paulo, com 16 mil habitantes.

"Tudo foi surpreendente. Creio que não só para mim, como para todas as pessoas, todos os meus seguidores, até minha família, porque eu venho de uma cidade super restrita, onde as pessoas são mais tímidas", afirma.