Atriz Maidê Mahl tem alta da UTI após quase um mês internada

Maidê Mahl, 31, foi transferida da UTI para a enfermaria nesta quinta-feira (3), após quase um mês internada. O estado de saúde dela é estável, informou o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP a Splash, na manhã desta sexta-feira (4).

Internação

Atriz ficou internada quase um mês em estado grave, após passar 3 dias desaparecida no início de setembro. Maidê foi encontrada desacordada em um quarto de hotel no dia 5 do mês passado, em São Paulo.

Ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca. Maidê foi atendida pelo Samu no local e depois levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.