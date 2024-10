Após herdar mineradora, Artur expulsa Ariosto em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de sexta-feira (4), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel se revolta contra Blandina. Artur anuncia que é herdeiro legal de Dona Manuela e, por isso, sócio-gerente da mineradora, expulsando Ariosto da empresa.

Artur afirma que deixará Marcelo Gouveia como engenheiro-chefe. Artur e Quinota se reaproximam, para cuidar juntos de seu bebê.

Dona Castorina se incomoda com o anel de turmalina paraíba dado por Blandina. Sabá Bodó reclama com Nivalda sobre a retirada do apoio financeiro de Ariosto.