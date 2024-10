Amanda Kimberlly nega ter proibido Neymar de postar fotos da filha; entenda

Com isso, outra internauta sugeriu que Amanda teria proibido o jogador de postar fotos da criança. "A mãe não deixa, né", afirmou ela.

Pouco depois, Amanda entrou na conversa e negou a acusação. "De onde você tirou isso? Eu mesma não estou sabendo", rebateu ela nos comentários do post. Então, a seguidora respondeu que estaria se referindo à Bruna Biancardi: "Falei da outra mãe", escreveu.

Neymar postou fotos de Helena no nascimento de sua terceira filha, em julho. O jogador compartilhou registros da menina ainda na maternidade. Em uma das fotos, Davi Lucca, 13, seu primogênito, aparece com a irmã caçula no colo.