Tati Minerato opta por não fazer mais plásticas após ficar internada

Tati Minerato, 36, decidiu que não fará mais plásticas.

O que aconteceu

A modelo ficou internada por 35 dias. Em 2020, Tati teve uma infecção grave, durante uma cirurgia para troca das próteses de silicone.

Ela contou, para a Quem, que ficou traumatizada com a situação. "Fiquei bem traumatizada com tudo o que passei. Foi muito difícil. Fiquei quase um ano em tratamento e fiz promessa que chega de fazer cirurgia por modinha. A gente tem que pensar muito e se for fazer algo, ver bem quem é o profissional, é uma coisa que não tem volta. Se der problema, a família sofre junto. Fiquei mais de 35 dias internada. Foi uma lição e um trauma".