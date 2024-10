Sorvetão relata frustração ao perder posto de substituta de Xuxa em 98

De acordo com Andréa, a equipe idealizou figurinos e detalhes para o Xuxa Park durante a temporada em que a mãe de Sasha, 26, estivesse cuidando da filha. "Fiquei muito feliz e agradeci as duas. Foi feito figurino, eu gravaria algumas músicas, eu entraria por um carrinho de sorvete. Teve a gravação do passe do microfone para mim. Na edição do programa até foi cortado, mas ela subiu na nave falando: 'Semana que vem é com você, Xica'. Quem acompanha o universo Xuxa e paquitas sabe que esse momento existiu".

Contudo, a substituição não chegou a acontecer. "Um dia antes da gravação, recebi uma ligação da produção pedindo para eu falar com o coordenador, Aloísio Augusto. Fui e ele me disse que a cúpula da TV Globo tinha feito uma pesquisa e o resultado foi o de que o público preferia continuar vendo a Xuxa. Eu também queria ficar vendo ela, mas como ia ficar a licença-maternidade? 'Foi decidido colocar reprises no ar'. Conversei com a Xuxa e ela disse que tinha sido uma decisão da Marluce (Dias da Silva, diretora-geral da TV Globo 1998 a 2002). A Marlene não me falou nada".

Durante a licença da apresentadora, o Xuxa Park, que era exibido semanalmente, nas manhãs de sábado, passou a recordar melhores momentos do extinto Xou da Xuxa. Xuxa e Sorvetão liam cartas e chamavam os vídeos, sem auditório. "Gravamos uma sequência de programas relembrando a trajetória dela, momentos especiais".

Após a frustração de não comandar o Xuxa Park, Sorvetão recebeu um convite da Rede TV!, que veio para ocupar a TV Manchete. "Logo depois, tive um convite para apresentar meu programa infantil em uma nova emissora que estava surgindo. Conversei com a Marlene e ela me apoiou. Ela, então, teve que me dispensar. A casa (TV Globo) não queria que eu saísse, mas eu tinha que tentar".