Sem falar com filho há 10 anos, Luciano diz que perdoou familiares

Luciano Camargo, 51, decidiu abrir o jogo sobre relações familiares conturbadas.

O que aconteceu

O cantor, que está há dez anos sem ter contato com seu filho mais velho, Wesley Camargo, 35, fruto do antigo relacionamento com Cleo Loyola, não citou nomes, mas disse que perdoou familiares. A declaração foi feita em entrevista ao BrunetCast.

O irmão de Zezé Di Camargo afirmou que precisou "cortar relações" com algumas pessoas da sua família. "Hoje eu posso dizer, graças a Deus, que eu convido muito bem com a minha família. Claro, eu sou um homem. Tive momentos em minha vida em que tive que cortar relações. Hoje eu sei que eu posso amar essas pessoas, mesmo não tendo relações com elas. Pratiquei e liberei o perdão que Deus liberou em mim, que isso foi um milagre pedido, que tive dois anos depois da minha conversão. Dois anos de oração eu consegui perdoar. A conversão me fez entender o que é o amor de Cristo."