Perline: A Fazenda tem baixaria, mas falta conexão entre elenco e público

A Fazenda 16 (Record) tem apresentado tudo o que seu público gosta de ver em termos de narrativa — só falha no elenco.

O jornalista Gabriel Perline diz que a edição tem todos os elementos fundamentais, como as tretas, VTs, baixaria e bate-boca. "As cenas mais inusitadas do submundo da fama, a gente encontra na Fazenda. E, em quase todos os anos, o reality entrega", avalia. "Só faltam nomes que causem afeto ou proximidade e conexão com o público."