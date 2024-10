'Mania de Você' parece A Fazenda: impossível torcer por alguém

Se existissem de verdade, Viola, Luma, Mavi, Rudá e Mércia seriam um elencaço para Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda. O reality rural costuma reunir uma miríade de figuras adoráveis, porém difíceis do público ter algo positivo para dizer a respeito.

Veja só a situação dessa turma.

Viola é talarica, pouco confiável e extremamente volúvel, além de sonsa. Luma é burra, desculpem o uso do termo, mas chega a irritar de tão burra. Mesmo que tudo seja um plano para uma virada espetacular no capítulo 100, é o plano mais burro que eu já vi. Mavi é um maníaco obcecado e com pouquíssimas habilidades sociais. Rudá é um mal agradecido que só pensa em transar. E a Mércia não faz o menor sentido, nunca tomou uma decisão que tivesse alguma coerência —uma virada dela na trama só fará sentido se descobrirmos que ela é uma alienígena e desconhece as emoções e os hábitos humanos.

E eu nem vou entrar no mérito do núcleo da Isis, que matou todo mundo que se meteu no caminho dela e agora está permitindo chantagens de uma família inteira dentro da sua própria casa, sem qualquer justificativa razoável. É fascinante!

Não dá para explicar os problemas de audiência da novela com apenas um motivo, mas acredito que as características dos protagonistas nessas primeiras semanas não ajudam a trama a tocar o coração de mais pessoas. Falta um contraponto positivo no meio de tanta esquisitice.

Quanto a mim, confesso que estou me divertindo horrores. Adoro o clima exagerado, inverossímil, gosto dos personagens sempre fazendo as piores escolhas possíveis e chegando às conclusões mais estapafúrdias. Ora, como não me divertiria? Acompanho A Fazenda com profunda alegria há 16 anos. 'Mania de Você' é fogo no feno!