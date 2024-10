Jornal Nacional de bermuda? Relembre histórias marcantes de Cid Moreira

Yas também lembrou do dia em que Cid apresentou o Jornal Nacional (Globo) de paletó, gravata e bermuda. Em 2023, ele confirmou a história, que ocorreu em um sábado de Carnaval. Ele chegou a terminar o nó da gravata já no ar.

Filhos de Cid Moreira têm direito de decidir sobre namoro do pai?

Nos últimos anos de vida, Cid Moreira enfrentou desafios e acabou se afastando dos dois filhos, que entraram na justiça para que sua mulher fosse investigada. "É um assunto delicado", avalia Yas.

De alguma maneira, as pessoas querem proteger seus bens. São acusações muito sérias e, no caso do Cid, muitas pessoas questionam a vontade de estarem juntas nessa idade. É mio baixo astral Yas Fiorelo

Leão Lobo diz que o certo seria seguir o testamento deixado por Cid Moreira. "De que adianta gastar dinheiro com advogado, se depois seu desejo não é respeitado? É meio absurdo".

O colunista diz que o jornalista sempre pareceu feliz com Fátima, e que é "estranho" filhos que cresceram distantes dele quererem interferir agora. "Filhos não tem direito de definir se o pai pode fazer sexo, namorar, casar", avalia. "Depende da energia dele".