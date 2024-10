Em videoclipe, Eminem revela que será avô pela primeira vez

Hailie Jade, segunda filha de Eminem, está à espera de seu primeiro filho, fruto do casamento com Evan McClintock.

O que aconteceu

O rapper anunciou que será avô pela primeira vez por meio do videoclipe de "Temporary", música em homenagem à filha. No vídeo publicado no Youtube, o artista compilou imagens ao lado de Hailie, desde a infância até os dias atuais.

Entre as imagens, está o momento em que ele descobre a gravidez da filha, ao ganhar de presente uma camiseta de futebol americano com os dizeres "vovô" e um ultrassom do bebê. No vídeo, o rapper aparece surpreso ao receber a notícia.