Após beijar Roxelle, Chico quase é desmascarado em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (3), da novela "Volta por Cima" (Globo), Osmar inventa uma história para justificar o pedido inusitado a Madalena.

Jão discute com Edson. Doralice comenta sobre sua desconfiança com o irmão. Baixinho pensa em acabar com Osmar. Violeta decide ajudar o amante.

Gigi leva pertences para Silvia vender em um bazar. Chico namora Roxelle às escondidas, quando Madalena chega. Violeta entrega um anel de brilhantes para Osmar.