Ana Hickmann se declara ao filho: 'Irei recuperar o que tiraram de você'

Ana Hickmann, 43, fez uma homenagem ao filho, Alezinho, 10.

O que aconteceu

A apresentadora iniciou esta quinta-feira (03), olhando fotos que tirou com o menino, que é fruto de seu antigo casamento com o empresário Alexandre Correa, 52. A modelo fez uma publicação em seu perfil no Instagram.

No post, ela se derreteu pelo herdeiro. "Comecei o dia revendo as memórias com o meu menino. Quanta coisa vivemos nesses 10 anos. O Alezinho é a pessoa mais importante, é quem sempre esteve comigo em todos os momentos e quem me ajuda a enfrentar todos os desafios".