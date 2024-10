A Fazenda: Parcial mostra público dividido entre salvar Fernando e Juninho

Larissa Tomásia, Juninho Bill e Fernando Presto disputam a 2ª roça de A Fazenda 16 (Record). A eliminação acontece no programa ao vivo desta quinta-feira (03).

O que diz a enquete

Às 15h15, Larissa seguia como a mais votada para continuar no jogo. A ex-BBB e influencer tem 39,03% dos votos do público.

Fernando e Juninho Bill estão em uma disputa acirrada pela permanência. O cantor do Trem da Alegria é o segundo mais votado com 30,15%.