Zé Neto recebe alta do hospital após internação por acidente

Na manhã de hoje, Zé Neto apareceu nas redes sociais e já havia dito que receberia alta. "Está tudo bem, já melhorei, deu uma desinchada", afirmou.

Apesar do hematoma no olho esquerdo, o músico deixou claro que não se trata de nada grave. "Tem esse edema aqui [no olho], mas o médico disse que é normal. Logo, logo vou estar top de novo. Marcando ensaio para voltar aos palcos", explicou.

O sertanejo se acidentou enquanto andava de UTV (veículo utilitário multitarefas) com o parceiro musical Cristiano, 36. Eles perderam o controle do veículo e Zé Neto bateu com força a cabeça na estrutura de ferro do veículo, sendo hospitalizado logo em seguida.