Solange Almeida resgata fotos com filho e mudança dos dois chama atenção

Solange Almeida, 50, fez uma homenagem ao filho, Rafael Almeida, por ocasião do aniversário dele, de 25 anos.

O que aconteceu

A cantora resgatou fotos recentes e antigas ao lado do herdeiro e o parabenizou pela data. "Hoje é o dia da vida da mãe. Dia do homem que para mim nunca cresceu. Dia de celebrar a sua vida, a sua saúde e as suas conquistas. Te amo, vida! Feliz aniversário!", escreveu ela na legenda do post no Instagram.

Nas imagens, é possível ver tanto Solange como Rafael em diversas fases de suas vidas. As imagens chamam atenção pelo quanto mãe e filho mudaram ao longo dos anos — não só com a idade, mas também por meio de procedimentos que fizeram.