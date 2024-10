Peoas de A Fazenda 16 revelam famosos com quem já ficaram

Na tarde de quarta-feira (2), peoas de A Fazenda 16 (Record) revelaram famosos com quem já ficaram.

O que aconteceu

Nêssa contou já ter ficado com um apresentador do SBT e o resto do grupão tentou adivinhar de quem ela falava.

Enquanto as peoas tentavam adivinhar, Vanessa reagiu quando elas citaram Danilo Gentili.