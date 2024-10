Kate Middleton vai ao encontro de jovem que passa por câncer agressivo

Kate Middleton, 42, voltou aos compromissos reais nesta quarta-feira (2).

O que aconteceu

A princesa de Gales estava afastada dos deveres da monarquia desde o início deste ano, quando foi diagnosticada com um câncer. A esposa do príncipe William, 42, no castelo de Windsor, uma jovem fotógrafa que luta contra um câncer agressivo. "Foi um prazer conhecer a Liz Windsor hoje. Uma jovem fotógrafa talentosa cuja criatividade e força nos inspiraram. Obrigada por compartilhar suas fotos e histórias conosco", escreveu a princesa na legenda das fotos.

Kate recebeu a fotógrafa Liz Hatton, 16, que trata de um agressivo e raro tumor. A jovem foi convidada por William para estar com ele durante uma cerimônia de investidura, onde ele entrega reconhecimentos sociais a súditos.