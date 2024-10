Jéssica Beatriz diz como conheceu o pai, Leonardo: 'Teste de DNA'

Nesta terça-feira (1), Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, contou como conheceu o pai em seu perfil do Instagram.

O que aconteceu

A influenciadora conheceu o pai aos 4 anos e pediu autógrafo após o teste de DNA. "Conheci meu pai com 4 anos de idade e acho que já contei isso pra vocês. Quando conheci ele, lembro do dia. A gente foi fazer teste de DNA e pedi um autógrafo, porque eu era muito fã".

Jéssica também foi questionada sobre com qual dos irmãos tem mais afinidade. "Essa pergunta é muito recorrente, mas muito, muito, muito recorrente, e eu nunca respondo, porque eu nunca sei o que responder. Acho que para eu saber responder, tinha que colocar todo mundo numa casa tipo, Big Brother, a gente conviver ali uns 10 dias e aí eu ia saber responder para vocês com qual eu tenho mais afinidade. Eu não convivo com eles. Eu amo todos igual, juro. Eu estava dizendo que é uma boa ideia da casa, mas só se for uma boa ideia para a gente parar de se amar, porque convivência é babado".