Gracyanne diz que dá dicas de sexo anal em plataforma de conteúdo adulto

Gracynne Barbosa, 41, revelou o tipo de conteúdo que costuma vender em sua plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A musa fintess contou que parte dos assinantes são mulheres e que costuma dar dicas de sexo para as pessoas. "Para a minha surpresa, lá tem muita mulher que admira, claro, tem as minas que gostam, e as que querem dicas de sexo, tipo: 'Ah, eu quero fazer tal coisa com o meu marido...'. E os homens também. Inacreditavelmente, estou muito surpresa", disse, em entrevista ao videocast Ticaracatica Cast.

Gracyanne disse que ensinou um assinante a fazer sexo anal com a parceira: "Essa semana, um jovem disse que 'queria muito fazer anal com a noiva, mas que ela não deixa, porque dói'. Aí eu falei: 'tenta isso, tenta aquilo'..'. E depois, ele voltou e disse: 'Funcionou, ela gostou'"