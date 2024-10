Fãs de Oasis enterraram drogas em parque onde a banda fará show, diz jornal

Funcionários de uma clínica inglesa de desintoxicação química orientaram as autoridades de Manchester, no Reino Unido, sobre a presença de drogas enterradas no Heaton Park, onde a banda Oasis fará um dos shows de sua turnê de reencontro.

O que aconteceu

Pacientes do Centro de Reabilitação de Drogas e Álcool Providence Project afirmaram ter enterrado drogas no parque para consumi-las no dia da apresentação da banda. "Conversamos com membros da comunidade de dependência, e eles nos disseram que já esconderam drogas no parque. Gostaríamos de alertar os organizadores para ficarem vigilantes", declarou um profissional da clínica ao jornal Daily Mail.

Diante dessas informações, as autoridades policiais de Manchester decidiram reforçar a segurança no Heaton Park no dia do show do Oasis. De acordo com o jornal The Sun, cães farejadores e revista de bolsas na plateia são algumas das medidas que serão adotadas na ocasião.