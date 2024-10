Esposa de Israel Novaes reage após cantor assumir que 'luta para ser fiel'

Laura Novaes, esposa do cantor sertanejo Israel Novaes, 34, se manifestou nesta terça-feira (1) após o marido afirmar que "luta para ser fiel".

O que aconteceu

O artista confessou sua dificuldade em manter a fidelidade no casamento durante uma entrevista. "Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar que é uma luta. Se eu luto, significa que é difícil", disse ele no "Tem Base Podcast".

Laura tentou "fingir que não viu nada", mas decidiu se pronunciar e defendeu o casamento. "Tem muita gente me desejando força, dizendo que esse cara não me ama, mas eu acho exatamente o contrário", disse ela nos Stories do Instagram.