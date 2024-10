Elton John lista órgãos que já teve que retirar: 'Não sobrou muita coisa'

Elton John, 77, revelou na terça-feira (1º) uma lista de cirurgias pelas quais já passou. As confissões vieram após a estreia de seu documentário "Elton John: Never Too Late" no Festival de Cinema de Nova York.

O que aconteceu

O astro se divertiu ao relatar que já retirou vários órgãos do corpo. "Eu não tenho amígdalas, adenoides ou apêndice. Eu não tenho a próstata", disse ele, segundo a revista People.

John ainda fez piada sobre o que "sobrou" de seu corpo. "Eu não tenho o lado direito do quadril, joelho esquerdo ou direito. Na verdade, a única coisa que me resta é meu quadril esquerdo", acrescentou.