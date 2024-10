Chico Barney sobre A Fazenda: 'Elenco todo está tentando cavar um pênalti'

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram as últimas tretas de A Fazenda 16 (Record) no Central Splash desta terça-feira (1º). Na noite de segunda-feira (30), Cauê e Zé Love protagonizaram uma discussão após alguns peões se esconderem para ouvir a conversa do grupo do ex-jogador.

A comentarista apontou que Cauê tem um comportamento "ensaiado" dentro do programa, parecendo que age a partir do que foi planejado. Eles argumentam que até na forma que ele discute demonstra isso, visto que ele não vai para o embate, ele fala e logo sai do ambiente.

"Esse é um problema que perpassa por todo o elenco", reflete Chico. Para ele, todos estão atuando dentro do reality e o elenco não mergulhou naquela realidade do jogo. "Eu vejo todo mundo pensando como vai reverberar aqui fora, sinto que está todo mundo com a cabeça aqui. 'Como eu quero ser aqui' e não 'como eu sou aqui'."