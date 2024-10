Príncipe George passará a viajar longe dos irmãos aos 12 anos; entenda

George deverá ter de seguir esse protocolo quando fizer 12 anos. Ele completa a idade em 22 julho de 2025. Por isso, ele não poderá mais viajar na mesma aeronave em que o pai estiver, sendo separado de seus dois outros irmãos.

Ex-piloto do rei Charles, Graham Laurie participou do podcast A Right Royal da revista britânica Hello!, e falou mais sobre a regra. Na conversa, ele recordou que o príncipe William, pai de George, passou a seguir estritamente a regra ao fazer 12 anos, em 1994. A aeronave usada pelo adolescente era um 125 de Northolt. "Curiosamente, voamos todos os quatro: o príncipe [Charles], a princesa [Diana], o príncipe William e o príncipe Harry, até o príncipe William completar 12 anos. Depois disso, ele teve que ter uma aeronave separada e só podíamos voar todos os quatro juntos quando eles eram jovens com a permissão por escrito de sua majestade [a rainha Elizabeth 2ª]".