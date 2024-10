'No Rancho Fundo': Após levar fora de Artur, Blandina chora no colo da mãe

No capítulo de terça-feira (1), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Artur afirma a Blandina que os dois precisam se afastar.

Humilhada, Blandina chora no colo de Dona Castorina. Tia Salete desperta e se emociona ao olhar Margaridinha. Caridade se irrita com o duelo de Guilherme Tell e Nastácio e diz que não ficará com nenhum dos dois.

Zefa Leonel e Seu Tico Leonel explicam a Tia Salete tudo o que aconteceu com ela e Margaridinha. Floro Borromeu expõe a Padre Zezo sua preocupação com Tia Salete.