Marília Gabriela revela que renunciou ao sexo: 'Foi bom enquanto durou'

Marília Gabriela foi casada três vezes. Seu primeiro matrimônio foi com Reinaldo Haddad e durou de 1970 a 1974, quando o empresário morreu. Da relação, nasceu seu primeiro filho, Christiano Cochrane. Depois, ela casou com Zeca Cochrane e ficaram juntos de 1976 até 1986. Juntos, tiveram Theodoro Cochrane. Marília voltou a casar em 1999, dessa vez com Reynaldo Gianecchini, com quem ficou até 2006.