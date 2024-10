Flor Fernandez indica Júlia Simoura para segunda roça de A Fazenda 16

Flor Fernandez, fazendeira da semana, indicou Júlia Simoura para a segunda roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor começou a formação da segunda roça com a indicação de Júlia. "O próprio grupo entrou em confronto. Eu, como fico trabalhando muito, perdi muitas coisas na casa. Eu vou colocá-la pela dinâmica que esclareceu o que eu já imaginava, mas não tinha certeza. É uma pessoa que gosto muito, não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o trabalho que essa pessoa não fez dentro da casa, da coletividade."

Júlia falou após a indicação. "Desde que passei o chapéu pra Flor, eu estava esperando. Eu não acho que eu tenha sido com má vontade. Eu estava numa posição de nunca ter feito nada de bichos — eu nunca disse que não sabia nada do programa."