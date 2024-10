Galisteu desmascara plano de Sacha e Larissa e cancela Poder do Lampião

Adriane Galisteu cancelou o Poder do Chama na segunda roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No início do programa, a apresentadora mostrou ao público o momento em que Sacha (detentor do poder) e Larissa combinaram sinais para que o ator passasse informações.

Na sequência, ela informou que, se Larissa recebesse o outro poder, ele seria cancelado.