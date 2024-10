Diretor Ariel Jacobowitz deixa SBT após 20 anos

Último trabalho foi no comando do "Chega Mais". O diretor, que à época estava no programa Eliana, assumiu a atração em abril. A decisão foi tomada após a atração apresentar baixa audiência.

Diretor conta com passagens por diversas emissores, a exemplo de MTV, Rede TV!, Record e Band.

O último apaga a luz

Murilo Fraga deixou o SBT Imagem: Instagram

Decisão foi anunciado um dia após Murilo Fraga, diretor de planejamento de programação do SBT, deixar a emissora fundada por Silvio Santos após 38 anos de casa. Ele pediu o desligamento para período de desafios e projetos pessoais, segundo o SBT.