Diddy: Advogado diz representar 120 novas vítimas, incluindo crianças

Esse indivíduo, que tinha 9 anos na época, foi levado para um teste em Nova York com a Bad Boy Records [produtora de Diddy]. Esse indivíduo foi supostamente abusado sexualmente por Sean Combs e por várias outras pessoas no estúdio com a promessa a seus pais e a ele mesmo de conseguir um contrato de gravação.

Tony Buzbee

A equipe jurídica de Diddy reagiu às novas alegações e diz que são falsas. "O senhor Combs nega enfática e categoricamente qualquer alegação de que ele abusou sexualmente de alguém, incluindo menores", afirmou a advogada de Combs, Erica Wolff, ao DailyMail. "Ele espera provar sua inocência e se defender no tribunal, onde a verdade será estabelecida com base em evidências, não em especulações."

As supostas vítimas entraram em contato com o advogado depois que o cantor foi preso. Buzbee disse também que muitos acusadores foram eliminados com histórias não confiáveis, mas que pelo menos 120 novas vítimas abrirão processos individuais contra Diddy e possivelmente outros abusadores.

Entenda o caso

Sean "Diddy" Combs, rapper e empresário, foi preso em 16 de setembro acusado de tráfico sexual, extorsão e outros crimes, como abuso, trabalho forçado e sequestro. Ele se declarou inocente, e seu advogado alega que as acusações são falsas.

Crimes eram cometidos em orgias violentas, os "freak-offs". O termo é uma expressão informal, utilizada pela polícia devido à singularidade do caso: um "freak-off" é um "surto", uma competição ou desafio entre pessoas que estão mostrando suas habilidades únicas ou excêntricas. A palavra foi citada pela primeira vez pelas vítimas — ao menos oito pessoas entraram na Justiça contra o rapper.