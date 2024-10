Traição, abuso e treta com a mãe: relembre polêmicas envolvendo Bia Miranda

Em março do ano passado, Bia terminou um relacionamento com Gabriel Roza, a quem acusou de roubo e maus-tratos. À época, ela disse que Gabriel roubou dinheiro e um carro dela, além de ter tentado agredi-la. Gabriel negou as acusações. Eles estavam juntos há cerca de cinco anos. Bia assumiu o relacionamento com Buarque dois dias depois.

Ela disse que o namorado "sempre foi corno". "Eu errei muito no passado, todo mundo já errou muito ou está errando. Eu te traí muito. Você tem um chifre que, Jesus amado, não consegue nem passar na porta. Mas você aceitava", disse a ex-peoa.

Brigas, abusos e violência

Bia ficou famosa por brigar com a mãe por um affair com Adriano Imperador. Jenny Miranda, filha "de consideração" de Gretchen, acusou Bia de ter traído o namorado com o ex-jogador Adriano Imperador. Já a peoa rebateu dizendo que a mãe estava com ciúme e que ela queria ter saído com o ídolo do Flamengo.

Jenny também acusa frequentemente a filha de transar com o ex-marido da mãe. Bia tinha apenas 14 anos e considera Artur Vieira, ex-Fluminense, seu pai. "Eu peguei os dois em casa e estava rolando. A Bia andava com roupas mais curtas, os dois estavam saindo", acusou Jenny. Bia nega as acusações e diz que a mãe é "doente".

A jovem afirmou durante o confinamento que já dormiu na rua e sofreu agressões. "Na minha vida toda, fui queimada por cigarro, apanhei na cara e morei na rua. Fiquei um dia, sendo que eu tinha 7 anos de idade, dormindo na rua. Ficava lavando banheiro, casa, tudo que minha mãe pedia e todo santo dia até os meus 17 anos", disse.