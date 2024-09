Vladimir Brichta recorda morte da 1ª esposa e briga judicial com ex-sogra

Vladimir chegou a passar seis meses sem ver a filha por conta do entrave judicial. "Fiquei um ano e dez meses sem que ela morasse comigo, seis meses sem vê-la", relatou.

Hoje, o ator reflete sobre as marcas deixadas por essa época. "Aquilo me amadureceu, mas também me endureceu um pouco. Precisamos ser como um bambu: envergar, mas não quebrar", declarou.

Atualmente, Vladimir Brichta é casado com Adriana Esteves. O ator também é pai de Vicente, 16, fruto do relacionamento com a atriz.