Morre ator Gavin Creel, aos 48 anos, dois meses após descobrir doença

Gavin Creel morreu aos 48 anos, dois meses após descobrir uma doença.

O que aconteceu

Ator tinha um sarcoma melanótico metastático da bainha do nervo periférico, um câncer no nervo. A informação é do jornal The New York Times.

Ele havia descoberto a doença há cerca de dois meses, em julho deste ano. A morte foi confirmada pelo parceiro do artista, Alex Temple Ward.