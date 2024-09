Influencer de 22 anos fica milionária na Privacy e compra cara paradisíaca

Letícia - mais conhecida como Reed - encontrou na plataforma erótica Privacy a ferramenta para conquistar sua independência financeira. Hoje em dia, a jovem de 22 anos vive em uma casa em frente à praia, comprada com o dinheiro que ganhou na plataforma.

Letícia trabalha com conteúdo adulto há cerca de quatro anos e confessa que adora a profissão. "Sempre me identifiquei com esse lado mais sensual, mais sexy. Estava bem empolgada, bem ansiosa e eu acabei gostando bastante. Foi algo que eu me identifiquei e que mudou a minha vida completamente", disse ela em entrevista à própria Privacy.

Desde que ingressou na plataforma, a paulista faturou cerca de R$ 3 milhões, o que proporcionou sua mudança para Florianópolis, local onde comprou a casa dos sonhos. "A vida é muito curta para não morar na praia. Foi muito bom para mim, porque eu já estava saturada de São Paulo e lá sinto que fico mais tranquila, é menos estressante. A qualidade de vida [em Florianópolis] é muito boa."