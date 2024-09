Giovanna Roque faz novo desabafo sobre críticas a MC Ryan após agressão

Giovanna Roque, 25, fez um novo desabafo após o vídeo em que MC Ryan SP, 23, aparece a agredindo ter viralizado na web.

O que aconteceu

A influenciadora recebeu muitos comentários de apoio dos seguidores e de famosos. Porém, Giovanna também foi criticada por ter defendido o funkeiro.

Ela decidiu seguir com o relacionamento e pediu para que as pessoas parem de julgá-la e associar o namoro deles com dinheiro. "Mulher, dinheiro você já tem!", comentou uma seguidora.